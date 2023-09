Aufheim

Durchhänger sind in der Fußball-Bezirksliga verboten

Plus Die SGM Aufheim/Holzschwang will in der Liga bleiben. Das wird diesmal schwierig genug.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga kann die SGM Aufheim/Holzschwang auf einen im Grunde gelungenen Auftakt in die neue Saison zurückblicken. Dementsprechend ambitioniert schickt Trainer Andreas Spann seine Mannschaft auch am Sonntag (15 Uhr in Aufheim) in das Heimspiel gegen den TSV Blaustein.

Mit vier Punkten aus zwei Spielen liest sich die frühe Zwischenbilanz der Sendener Vorstädter durchaus achtbar, zumal zuletzt beim Favoriten in Langenau ein 1:1 gelang. „In dem Spiel hatten wir sogar mehr verdient“, sagt Spann. Er hofft, diesen verlorenen Punkten nicht irgendwann nachtrauern zu müssen. Schließlich soll beim Erreichen des angestrebten Klassenerhalts eine ähnliche Zitterpartie, wie in der vergangenen Saison, vermieden werden. Der Ex-Profi geht bei allem Respekt vor den Nachbarvereinen von einer verschärften Variante der ohnehin schon verschärften Abstiegsregelung aus. Die SSG Ulm und den FC Blaubeuren sieht er in der Landesliga als Wackelkandidaten. Das sportliche Geschick dieser beiden Mannschaften wird unmittelbaren Einfluss auf die Zusammensetzung der Bezirksliga haben. Spann geht konkret davon aus, dass aus dem diesjährigen 14er-Feld auch noch der Neuntplatzierte absteigen wird und er sagt: „Da kann man sich keine Phase mit einem Durchhänger erlauben. Schon als Vierter wird man das Gefühl haben, gegen den Abstieg gespielt zu haben.“

