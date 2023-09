Andi Spann ist Teil von Schnatterers Team

Der Trainer der SGM Aufheim/Holzschwang kickt beim Abschiedsspiel der Heidenheimer Fußball-Legende mit.

Andi Spann, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SGM Aufheim/Holzschwang kehrt am Samstag für kurze Zeit an eine seiner Profi-Stationen nach Heidenheim zurück. Dort wird ab 14.30 Uhr das Abschiedsspiel von FCH-Legende Marc Schnatterer ausgetragen. Spann wurde von seinem ehemaligen Kameraden zum Nostalgie-Kick eingeladen. Schnatterer lief für den FC Heidenheim in 13 Jahren Vereinszugehörigkeit in 457 Pflichtspielen auf. Er erzielte dabei 121 Treffer und gab 128 Torvorlagen. Spann spielte in den Jahren 2007 bis 2013 für Heidenheim, anschließend wechselte er zum VfL Osnabrück und wiederum ein Jahr später zum FV Illertissen. (mis)