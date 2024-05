Andi Spann verlässt die SGM Aufheim/Holzschwang

Plus Das Trainerkarussell in der Bezirksliga dreht sich weiter: Andi Spann geht nach Laupheim, auch bei Türkspor Neu-Ulm II gibt es eine Veränderung.

In der Fußball-Bezirksliga kommt das Trainer-Karussell nicht zum Stillstand: Auch bei der SGM Aufheim/Holzschwang wird es nach der Saison eine Veränderung auf dieser wichtigen Position geben. Der aktuelle Amtsinhaber Andi Spann hat für die kommende Spielzeit beim Landesligisten Olympia Laupheim zugesagt.

Mit der sportlich eher durchwachsenen Rückrunde seiner Kicker habe die Entscheidung nichts zu tun. „Laupheim ist halt gewissermaßen vor meiner Haustüre“, erklärt der Ex-Profi. Er gesteht ein, dass er bei der SGM Aufheim/Holzschwang im Winter im Prinzip schon für die neue Saison zugesagt hatte. Allerdings verweist er auch darauf, dass er eine Art Ausstiegsklausel vereinbart hatte: „Sollte Laupheim oder ein Nachwuchsleistungszentrum auf mich zukommen, dann müssen wir noch einmal reden.“ Die Mannschaft wurde am Montag über Spanns Entscheidung informiert. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. „Ich denke, dass wir in den vergangenen Jahren die SGM Aufheim/Holzschwang auch durch sportliche Leistungen für potenzielle Nachfolger attraktiv gemacht haben. Ich hoffe, dass ein guter Trainer gefunden wird“, sagt Spann.