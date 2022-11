Aufheim/Illertissen

vor 50 Min.

Auf die WM in der Wüste haben sogar die Fachleute wenig Lust

In Katar wird unter anderem mit einem überlebensgroßen Manuel Neuer für die Fußball-WM geworben. Das Interesse hält sich trotzdem sogar bei Fußball-Fachleuten in Grenzen.

Plus Es gibt viele Ursachen für das Desinteresse an dem Turnier in Katar. Der Kapitän des FV Illertissen hat einen Grund mehr als alle anderen.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Lockere Fachsimpelei vor ein paar Tagen in einer Weißenhorner Autowerkstatt. Teilnehmer der kleinen Runde waren ausschließlich Fußballfans. Themen waren der örtliche Kreisligist, die Bundesliga, die Champions-League. Über die Weltmeisterschaft in Katar hat niemand ein Wort verloren, dabei beginnt die schon am kommenden Sonntag. Eine kleine Umfrage in Fachkreisen bestätigt diesen Eindruck: Das Turnier in der Wüste interessiert sogar die Fußballfreunde zumindest bisher nur am Rande.

