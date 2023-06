Aufheim/Ulm

Fans der SGM Aufheim/Holzschwang radeln nach Neu-Ulm

Plus Entspannung im Tabellenkeller der Bezirksliga. Der Dank dafür geht an den Landesligisten SSG Ulm.

Bis zum vergangenen Wochenende hatte in der Fußball-Bezirksliga noch alles auf ein Herzschlagfinale im Kampf gegen den Abstieg hingedeutet. Das deutliche 6:0 von Landesligist SSG Ulm in Frickenhausen sorgte dann allerdings für einen plötzlichen, aber gerne angenommenen Spannungsabfall. So sind vor dem letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) mit fast absoluter Sicherheit die Würfel gefallen. Der Vorsprung der SSG Ulm auf den ersten direkten Abstiegsplatz in der Landesliga beträgt drei Punkte und satte 14 Treffer in der Tordifferenz. Das bedeutet, dass es in der Bezirksliga wohl nur vier Mannschaften erwischt und diese vier Absteiger stehen schon seit Wochen fest.

Andi Spann, Trainer der SGM Aufheim/Holzschwang, würdigt die Leistung der SSG Ulm. „Hut ab vor diesem Endspurt. Die haben sich mit überschaubarem Budget erfolgreich gegen den Abstieg ge-stemmt und so auch uns das Leben leichter gemacht.“

