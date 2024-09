Sportgericht entscheidet: SSV Ulm 1846 muss in der Oberliga bleiben

Die Hockey-Männer des SSV Ulm 1846 dürfen in der neuen Feldsaison 2024/2025 doch nicht in der 2. Regionalliga Süd/Ost antreten. Diese Entscheidung ist das bittere Ende einer langen Auseinandersetzung abseits des Kunstrasens.

Was war passiert? Kurz vor Saisonende war die Tabelle der Oberliga seitens des Verbands korrigiert und plötzlich der SSV punktgleich mit dem VfB Stuttgart an der Spitze geführt worden. Dem HC Heilbronn waren wegen eines Regelverstoßes drei Punkte aberkannt worden. Die Ulmer gewannen das abschließende „Endspiel“ gegen Stuttgart mit 4:3 und feierten nach 17 langen Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg die vermeintliche Rückkehr in die 2. Regionalliga. Gegen die Entscheidung legten die Heilbronner beim baden-württembergischen Hockeyverband Einspruch ein – und waren mit ihren Sport-Juristen damit nun erfolgreich.

„Am Ende des Tages sind wir sportlich gesehen selbst schuld und hätten es aus eigener Hand auf dem Platz klarmachen können. Trotzdem ist es schade, dass so eine Entscheidung nach Saisonabschluss noch revidiert wird, nachdem man schon den Aufstieg feiern durfte“, sagt der Ulmer Spielertrainer Aaron Buntrock. Zumal in den vergangenen Wochen zweigleisig geplant werden musste. Organisatorisch war das für den Verein im Jubiläumsjahr ein immenser Aufwand. Unter dem Motto „Jetzt erst recht“ starten die Hockey-Männer am Samstag (16 Uhr, Gänswiese) ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart in die neue Saison. Eine Neuauflage des Endspiels vom letzten Spieltag der vergangenen Saison also, der für die Ulmer einen bitteren Nachgeschmack haben dürfte. Im Kader gibt es außer dem studienbedingten Abgang von Julius Mengele keine Änderungen. Buntrock hofft daher auf die einzig richtige Reaktion seiner Mannschaft: „Wir sind natürlich einerseits noch ein bisschen gefrustet, andererseits hat auch jeder etwas Wut im Bauch. Diese gilt es jetzt auf positive Art und Weise im Spiel umzusetzen.“

Auch die zweite Mannschaft will (wieder) nach oben

Nach dem Abstieg in die dritte Verbandsliga Baden-Württemberg haben die zweiten Herren des SSV den direkten Wiederaufstieg fest im Blick. Dafür holten die Münsterstädter in Straßburg bereits die ersten drei Punkte. Kapitän Carl Püschel ist optimistisch: „Wir haben eine super Trainingsbeteiligung, geben ordentlich Gas und entwickeln uns stetig weiter. Wenn auch die Kader an den Spielwochenenden konstant sind, stehen wir am Ende der Spielzeit ganz oben.“ Sie spielen am Sonntag (16 Uhr) daheim gegen die SG Böblingen/Reutlingen. (AZ)