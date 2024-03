FVI-Trainer Holger Bachthaler hat ein glückliches Händchen

FVI-Trainer Holger Bachthaler wechselt kurz vor Schluss Franz Helmer ein. Der hatte monatelang nicht gespielt, gegen den FCA trifft er zum Ausgleich.

Auch im sechsten Spiel in Folge blieb der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen ungeschlagen. Nach zuvor fünf Siegen in Folge gab es diesmal ein 2:2 bei der Bundesligareserve des FC Augsburg. In dem unterhaltsamen Spiel bestätigten die Illertisser ihren Status als Nummer eins unter den schwäbischen Mannschaften in der Regionalliga und betrieben beste Eigenwerbung für das Duell am kommenden Freitag (19 Uhr) mit den kleinen Bayern.

In Augsburg waren die Illertisser in der Anfangsviertelstunde gut im Spiel, prompt gelang ihnen schon in der 4. Minute die 1:0-Führung. Neuzugang Tobias Rühle war zur Stelle und drückte den Ball nach der Hereingabe von Yannick Glessing über die Linie. Nach dem starken Start riss beim FVI aber der Faden und die Augsburger kamen zum Ausgleich. Jason Prodanovic wurschtelte sich auf der rechten Seite durch und spitzelte den Ball an Torhüter Felix Thiel vorbei ins Netz (20.). Dieser Treffer hinterließ bei den Gästen Wirkung und sie hatten vorübergehend keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Nur Emir Sejdovic mit einem Distanzschuss und David Udogu mit einem energischen Sturmlauf konnten noch andeutungsweise für Gefahr sorgen. Auf der Gegenseite musste Torhüter Felix Thiel nach einer Freistoßflanke in höchster Not retten 37.). Das erste Ausrufezeichen direkt nach der Pause setzte Yannick Glessing, als er allein aufs Tor zulief. Doch sein anschließender Querpass war für Rühle nicht erreichbar (48.). Nun wogte das Spiel hin und her. Beide Mannschaften versuchten, dem Gegner durch konsequentes frühes Anlaufen Probleme zu bereiten. Das klappte aus Sicht des FCA in der 53. Minute, doch Daniel Hausmann traf aus etwa zehn Metern nur den Pfosten. Besser machte es sein Mannschaftskollege Hendrik Hofgärtner nach einer guten Stunde, er jagte den Ball aus spitzem Winkel fulminant flach ins Eck zum 2:1 für den FCA (63.).

FV Illertissen spielt unentschieden in Augsburg

Doch der FVI wollte die Partie unbedingt drehen. Trainer Holger Bachthaler wechselte mehrfach, er brachte unter anderem mit Franz Helmer nach dessen monatelanger Verletzungspause einen weiteren Stürmer. Das sollte sich als Glücksgriff erweisen, denn Helmer stand in der 88. Minute nach einem verunglückten Rückpass von Hendrik Hofgärtner goldrichtig und traf zum Ausgleich.

FVI-Trainer Holger Bachthaler sagte hinterher: „Es war insgesamt ein gerechtes Unentschieden, auch wenn es vom Verlauf her durch den Fehler von Augsburg in der Schlussphase für uns glücklich war. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit und sind sehr zufrieden mit unserer Leistung.“

FV Illertissen: Thiel – Udogu, Zeller, Neuberger, Omore – Milic (66. Kircicek), Sejdovic (65. Held), Kilic, Gabriele (65. Pudic) – Rühle (77. Helmer), Glessing.