Perfekter Start des FV Illertissen nach der Winterpause

Der FV Illertissen gewinnt auch das zweite Auswärtsspiel. Der zweifache Torschütze Yannick Glessing und seine Mannschaftskameraden machen es aber ungewollt spannend.

Im zweiten Pflichtspiel des Jahres feierte der FV Illertissen mit dem 2:1 bei der Zweitvertretung des FC Augsburg den zweiten Auswärtssieg – so kann man mal aus der Winterpause kommen.

Der Erfolg hätte durchaus noch höher ausfallen können, hätten die Illertisser eine Reihe von hochkarätigen Chancen konsequent genutzt. Sogar der der Augsburger Trainer Tobias Strobl gestand ein: „Nach ihrem 2:0 haben uns die Illertisser Gott sei Dank noch im Spiel gelassen, sie hätten zu dem Zeitpunkt auch mit drei oder vier Toren führen können.“ Matchwinner beim FVI war Yannick Glessing, der beide Treffer erzielte und zudem noch die eine oder andere gute Möglichkeit hatte.

Bereits nach wenigen Minuten hätte Maurice Strobel den Führungstreffer für die Gäste erzielen können, er jagte aber den Ball nach einem Querpass von Nicola della Schiava über das Tor. Beide Mannschaften praktizierten in der Folge konsequentes Pressing, doch gefährlich wurden immer wieder die Illertisser. So auch nach einer knappen Viertelstunde, als Marco Mannhardt den Ball nach einer Freistoßflanke von Fabio Maiolo im Fallen übers Tor jagte. In der 28. Minute probierte es Marco Gölz mit einem Weitschuss, aber auch er verfehlte knapp. Hinten stand der FVI gut und ließ überhaupt nichts zu. Ganz im Gegenteil erarbeitete er sich weitere gute Möglichkeiten. Die größte Chance hatte Illertissen in der 39. Minute, als Yannick Glessing mutterseelenallein aufs Tor zulief, doch dann zu lange zögerte. Aber nur eine Minute später machte er es besser. Die Vorlage von Marco Mannhardt nutzte Glessing mit einem Schuss ins lange Eck zum völlig verdienten 1:0. Damit war sein Torhunger noch nicht gestillt, denn bereits in der 50. Minute traf er zum 2:0. Fabio Maiolo hatte ihm in den Lauf gespielt, mit einem Haken ließ Glessing den Augsburger Torhüter Daniel Klein aussteigen.

FV Illertissen schlägt den FC Augsburg

Beide Mannschaften gingen auch danach ein hohes Tempo, doch torgefährlich war weiter nur Illertissen. Maurice Strobel hätte in der 56. Minute für die endgültige Entscheidung sorgen können, er jagte aber den Ball nach einem Rückpass von Glessing über das Gehäuse. Der traf wenige Minuten später (63.) selbst den Pfosten und generell schien der dritte FVI-Treffer nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch wie so oft rächten sich diese Versäumnisse bei der Chancenverwertung. In der 82. Minute traf Franjo Ivanovic zum 1:2 und hätte er kurz vor Schluss allein vor dem FVI-Tor nachgelegt, wäre der Spielverlauf auf den Kopf gestellt worden. Auch FCA-Trainer Strobl gestand ein: „Am Ende des Tages war es ein absolut verdienter Sieg für Illertissen.“

FV Illertissen: Thiel – Gölz, Frisorger, Kopf, della Schiava (68. Teranuma) – Kilic, Held, Maiolo (90. Herzig), Mannhardt – Strobel (68. Fundel), Glessing (79. Wanner).