Volleyballer des TSV Weißenhorn marschieren unaufhaltsam in Richtung Bayernliga

Die Volleyballer des TSV Weißenhorn nehmen auch die Hürde Haunstetten. Zudem gibt es einen schönen Erfolg für den Nachwuchs, ein weiterer soll folgen.

Einen weiteren Schritt in Richtung Bayernliga taten die Volleyballer des TSV Weißenhorn beim Auswärtsspieltags in Augsburg.

Der Tabellendritte TSV Haunstetten begann zwar gegen den Spitzenreiter aus Weißenhorn sehr engagiert und lag von Beginn an stets in Führung. Haunstetten entschied auch Satz eins verdient mit 25:20 für sich. Von Beginn des zweiten Durchgangs an ging aber der Weißenhorner Zuspieler Jonas Edlhuber sehr variantenreich zu Werke, über die Zwischenstände von 7:2, 16:7 und 20:9 erspielte sich Weißenhorn den ersten Satzball, der auch prompt zum 25:16 verwertet wurde. Auch im dritten Satz hatte Haunstetten trotz engagierter Gegenwehr nur bis zum Zwischenstand von 14:15 eine reelle Siegchance. Mit 25:18 sicherten die Weißenhorner Angreifer, die von Zuspieler Marco Waltenberger immer wieder gekonnt in Szene gesetzt wurden, eine 2:1 Satzführung.

TSV Weißenhorn kann zulegen

Im vierten Durchgang konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften eine deutliche Führung herausspielen. Bis zum 22:21 aus Weißenhorner Sicht war noch alles möglich, doch in der Endphase des Satzes konnte der Tabellenführer wie so oft in dieser Saison zulegen. Weißenhorn entschied den Satz mit 25:23 und damit das Spiel mit 3:1 für sich.

Am letzten Spieltag in der Jugend-Bezirksliga sicherte sich zudem die weibliche U15 des TSV Weißenhorn die Vizemeisterschaft. Gegen den TSV Gersthofen gelang den Mädchen aus der Fuggerstadt ein 2:0 (25:12/25:10). Mit dem selben Ergebnis (25:20/25:10) wurde gegen den TV Gundelfingen gewonnen. In der Endabrechnung belegt damit der TSV Weißenhorn Platz zwei mit 26 Punkten und 18:3 Sätzen.

Einen weiteren Erfolg im Nachwuchsbereich peilt der TSV Weißenhorn bei der südbayerischen Meisterschaften der männlichen Jugend U20 am kommenden Wochenende in der heimischen Dreifachhalle an. Die Mannschaft des Gastgebers trifft am Samstag ab 10 Uhr in Vorrundengruppe A auf den VC DJK München-Ost Herrsching, den TSV Grafenau sowie den MTV München. In der anderen Vorrundengruppe spielen SF Harteck, SV Lohhof, TSV Grafing und der TSV Krumbach. Am Samstag wird anschließend noch die Zwischenrunde ausgetragen. Der Sonntag stehen ab 10 Uhr die Halbfinalspiele, die Platzierungsspiele und das Finale auf dem Programm.