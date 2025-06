„Irgendwann will ich die Nummer eins werden“: Torhüterin Sophie Klein freut sich auf den FC Bayern

„Irgendwann will ich die Nummer eins beim FC Bayern werden.“ Sophie Klein hat klare Vorstellungen von ihrer sportlichen Zukunft. Ein Leben als Fußballprofi, das Hobby zum Beruf machen, in großen Stadien gegen die besten Klubs der Welt spielen. Diesem Traum kommt die 17-Jährige aus Burlafingen nun wieder einen Schritt näher. Ab 1. Juli spielt die talentierte Torhüterin beim FC Bayern München, kommenden Dienstag wird sie zum ersten Mal zum Training den Rasen am FCB-Campus betreten. „Es ist momentan eine Mischung aus Aufregung und großer Vorfreude“, sagt die Schülerin, die vor Kurzem von den Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung zum „Sportstar des Monats“ gewählt worden war.

