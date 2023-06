Ay

18.06.2023

Der FC Illerkirchberg feiert den Klassenerhalt

Hinterher war die Erleichterung groß: Der FC Illerkirchberg bleibt durch den Sieg gegen Esperia Neu-Ulm in der Kreisliga A Iller. Foto: Jürgen Schuster

Plus Das Relegationsspiel gegen Esperia Neu-Ulm bietet Spannung und viele Tore.

Von Jürgen Schuster

Es war intensiv, spannend und torreich. Am Samstagabend sahen 750 Zuschauerinnen und Zuschauer ein interessantes Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Fußball-Kreisliga A Iller, in dem der FC Illerkirchberg mit einem 4:2-Sieg gegen Esperia Neu-Ulm seinen Startplatz verteidigte.

Den Italienern gehörten auf dem Platz in Ay die ersten Minuten des Spiels. Immer wieder versuchten sie, mit klugen Pässen ihre schnellen Außenspieler in Szene zu setzen. Lorenzo Stabile kam nach einer Vorlage von Marcello Tostoni bei einem dieser Versuche nur um Haaresbreite zu spät. Dann fanden auch die Illerkirchberger langsam, aber sicher ins Spiel und sie kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Marco Lapomarda sowie Tobias Wirth hatte ihre Visiere jedoch noch nicht richtig eingestellt. Nach einem weiteren Schussversuch von Wirth konnte Neu-Ulms Schlussmann Maximilian Sachs den Ball nicht festhalten, prompt war Siegfried Gäble zur Stelle und staubte zur 1:0-Führung für Illerkirchberg ab (20.). Nur zwei Minuten später wurde die Führung sogar noch ausgebaut, weil Esperias Abwehrspieler Göksel Akay ein Eigentor fabrizierte. Spätestens jetzt war Dampf auf dem Kessel, die Italiener wehrten sich mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage und handelten sich dabei die eine oder andere gelbe Karte ein. Ein tolles Zuspiel aus dem Mittelfeld nutzten sie dann zum 2:1-Anschlusstreffer durch Beran Aras (32.). Er und seine Kameraden schlugen sich dann allerdings quasi selbst. Nach einem eigenen Eckball liefen die Neu-Ulmer in einen Illerkirchberger Konter und fingen sich noch vor der Pause das 3:1 ein. Wiederum war Gäble der Torschütze (38.). Dem stand noch ein Pfostentreffer von Veysel Keyfli gegenüber (44.).

