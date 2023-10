Babenhausen/Egg

26.10.2023

TSV Babenhausen gegen SV Egg: Die Tennis-Kumpels als Fußball-Gegner

Thomas Fackler vom SV Egg kennt den Babenhauser Kollegen Manuel Hust von Kindesbeinen an.

Plus Derby Babenhausen gegen Egg: Die Trainer kennen sich von Kindesbeinen an, aber am Samstag ruht die Freundschaft.

Es ist nicht irgendein Spiel, das wird schon im Vorfeld deutlich. „Wir erwarten eine große Kulisse, dass Umfeld ist elektrisiert“, sagt Lothar Singer. Der Abteilungsleiter des TSV Babenhausen hofft auf mindestens 500 Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn am Samstag (15.30 Uhr) der SV Egg zum Derby der schwäbischen Fußball-Bezirksliga im Fuggermarkt auftaucht. Seit fast zehn Jahren gab es das Unterallgäuer Nachbarschaftsduell nicht mehr, erklärt er. Im Mai 2014 haben sich nach dem Egger 4:1-Sieg vorübergehend die sportlichen Wege der beiden Vereine getrennt. Egg ist damals in die Landesliga auf-, Babenhausen in die Kreisliga abgestiegen.

TSV Babenhausen spielt gegen SV Egg

Der SV Egg kommt jetzt als Tabellenführer ins nur wenige Kilometer entfernte Babenhausen und die Gastgeber kämpfen sich gerade durch eine schwierige Phase mit sieben sieglosen Spielen in Folge. Singer erkennt den Erfolg der Kicker aus der kleinen Nachbargemeinde an: „Die haben das gut gemacht und uns den Rang abgelaufen.“ SVE-Trainer Thomas Fackler hofft zwar darauf, dass die eigene Serie mit neun Partien ohne Niederlage fortgeführt wird, unterschätzen wird er die Hausherren jedoch nicht: „Das ist schon eine ordentliche Bezirksligatruppe.“

