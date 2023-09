Babenhausen

18:00 Uhr

Masse und Klasse beim Reitturnier in Babenhausen

Plus Etwa 500 Reiter und Reiterinnen starten an drei Tagen in 32 Dressur- und Springprüfungen.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Der RFZV Babenhausen veranstaltet von Freitag an zum dritten Mal in diesem Jahr auf seiner Anlage ein großes Reitturnier, zum ersten Mal unter dem Vorsitzenden Norbert Beer, der dieses Amt früher schon bekleidet hatte und es nun wieder übernommen hat. Anders als bei der letzten Veranstaltung sind neben den Spring- diesmal auch wieder die Dressurreiter und -reiterinnen gefordert. An den drei Turniertagen bis einschließlich Sonntag können Reitsportfreunde Wettbewerbe bis hoch zur schweren Klasse S* erleben, wobei die eine oder andere Prüfung bereits um 7 Uhr beginnt und das Programm bis in die Abendstunden dauert.

Es sind auch Stilspringprüfungen dabei, ein Pony-Führzügel-Wettbewerb und in der Halle ein Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab sowie ein Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp. Für quasi jede Altersklasse und jeden Geschmack ist also etwas geboten. Die Höhepunkte stehen wie eigentlich immer am Sonntag auf dem Programm. Dann gibt es um 16.30 Uhr ein Springen mit Stechen der Klasse S*, anschließend ein S*-Springen für Junioren und Junge Reiter, auf dem Dressur-Viereck um 12.30 Uhr eine S*-Prüfung für sieben- bis neunjährige Pferde sowie um 16 Uhr das Finale um den Schwaben-Cup, ebenfalls eine S*-Prüfung. Die Zahl der Meldungen ist enorm hoch, bei einigen Prüfungen gibt es so große Felder, dass das Tagesprogramm eben schon früh morgens begonnen werden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen