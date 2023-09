Babenhausen

Nur drei Reiter erreichen in Babenhausen das Stechen

Plus Martin Fundis gewinnt in Babenhausen das schwerste Springen, mehrere Promis bleiben auf der Strecke.

Von Stefan Kümmritz

Der veranstaltende RFZV Babenhausen durfte mit seinem Reitturnier am vergangenen Wochenende, dem dritten und letzten in diesem Jahr, hochzufrieden sein: Drei Tage herrliches Spätsommerwetter, trotz der Hitze, vor allem am Sonntag jede Menge Zuschauer und Zuschauerinnen, große Starterfelder und ausgezeichneter Sport sowohl bei den Spring- als auch bei den Dressurprüfungen. Die schwierigsten Prüfungen in beiden Stilarten hatten es in sich. So erreichten beim S*-Springen mit Stechen am Sonntagnachmittag nur drei Reiter das Stechen, aus dem letztlich Martin Fundis von den Pferdefreunden Saurach auf Origi van de Rankhoeve als Sieger hervorging.

Einige Promis blieben vorzeitig auf der Strecke. Schon den zweiten Reiter im normalen Umlauf, den erfahrenen Edwin Schmuck vom gastgebenden Verein, erwischte es mit Morice FZ. Er kam nicht fehlerfrei durch den mit elf Hindernissen und 13 Sprüngen bestückten Parcours, auch mit Quintana und Sancodex schied er aus. Uwe Carstensen vom RC Riedheim blieb zwar auf Colesto ohne Abwurf und hatte damit seinen Platz im Stechen sicher. Mit Galantine due Moulin und Kanshebber schaffte er das nicht. Nationalreiter Maximilian Weishaupt (RFV Jettingen) verabschiedete sich vorzeitig mit Siria’s Bellina und mit Friday for Future. Das Stechen erreichten dann noch als Zweiter Hartwig Bendel (RC Langenau) auf Camira und Martin Fundis.

