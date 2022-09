Stefanie Paul macht sich beim Babenhauser Reitturnier selbst Konkurrenz

Stefanie Paul aus Altusried feiert in der schwersten Prüfung einen Doppelsieg.

Bei den schwereren Prüfungen war Stefanie Paul vom RFV Altusried die überragende Reiterin des Babenhauser Turniers am vergangenen langen Wochenende. Sie schaffte beim einzigen Springen der Klasse S* mit Lordin und Cheeky Charly einen Doppelsieg und feierte weitere Erfolge. Die dreitägige Veranstaltung stand aber vor allem im Zeichen des Nachwuchses und der lokalen Größen. Die Teilnehmerfelder waren groß, auch beim einzigen schweren Springen zum Abschluss des Turniers gingen 23 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Start.

Schnell führte Lokalmatador Edwin Schmuck auf Quintana, der den Parcours fehlerfrei in 61,10 Sekunden absolviert hatte. Bald nahm ihm aber Stefanie Paul mit Lordin Rang eins ab. Sie war ebenfalls ohne Abwurf geblieben und gut zwei Sekunden schneller als Schmuck. An diesem Ergebnis bissen sich in der Folge alle anderen Reiterinnen und Reiter die Zähne aus. Ingolf Horstmann von den Pferdefreunden Euernbach versuchte es, scheiterte aber, weil er mit Galina etwas zu langsam war. Immerhin verwies er Schmuck auf den vorübergehenden dritten Platz. Dann war Stefanie Paul selbst mit ihrem zweiten Pferd Cheeky Charly dran. Sie attackierte sich gewissermaßen selbst, blieb fehlerfrei, aber zu ihrer Bestzeit mit Lordin fehlte eine gute Sekunde. Zuvor hatte Edwin Schmuck Pech gehabt. Mit Contagobet legte er einen wahren Husarenritt hin und hatte mit 56,73 Sekunden die klar schnellste Zeit, aber er riss ein Hindernis und damit war der Traum vom Sieg vorbei. Ein ordentliches Ergebnis gab es für seine Vereinskameradin Marie-Theres Schilling, die auf Candela mit vier Fehlerpunkten in 61,99 Sekunden Elfte wurde. Stefanie Paul hatte bereits am Samstag einen weiteren doppelten Erfolg gefeiert, als sie in der zweiten Abteilung des M**-Springens mit Lordin siegte und mit Levino Zweite wurde. In dieser Prüfung landete Edwin Schmuck mit Contagobet auf Platz fünf. In der ersten Abteilung wurde Lilian Sailer vom RSZ Illertissen mit Nea’s Carola Dritte. Während Edwin Schmuck bei einer Springpferdeprüfung der Klasse M* mit Sancodex erfolgreich war – hier wurde Annegret Micheler vom gastgebenden Verein auf Ce si bône Fünfte – gelang Benjamin Fischer von den Pferdefreunden Unterroth in einem M*-Springen mit Qinthago der Sieg und mit La Luzia Rang drei, außerdem ließ er in einer weiteren M*-Prüfung erneut auf Quinthago die gesamte Konkurrenz hinter sich. Hier wurde Stefanie Paul auf Pipistrello Da Quinta Dritte.

Bei der Dressur stand das Finale um den schwäbischen Pokal im Mittelpunkt. In der leichteren Klasse 1 siegte Janina Assel vom RFV Schwabmünchen auf Qinta, in der schwereren Klasse 2 Petra Mayr-Hinmüller (RFV Bad Wörishofen) auf Benicia.