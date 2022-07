Babenhausen

22.07.2022

Ugur Kiral kehrt zurück zum TSV Babenhausen Babenhausen

Lokal Saison beginnt erst eine Woche später

Von Lothar Singer

Die Fußballer des TSV Babenhausen befinden sich noch mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Kreisliga Allgäu. Nach der kurzen Sommerpause versucht der neue Trainer Robert Stahl seine Mannschaft fit für die neue Spielzeit zu machen. Wie jetzt bekannt wurde, hat er dafür sogar eine Woche länger Zeit, da Babenhausen am ersten Spieltag der Kreisliga spielfrei ist und erst am 14. August beim SV Dickenreishausen ins Geschehen eingreift. Das erste Heimspiel wird sogar erst am 27. August gegen Viktoria Buxheim ausgetragen.

