Badalona

08.02.2023

Ratiopharm Ulm schmeißt einen fast sicheren Sieg weg

Plus In Badalona setzt es nach einer 20-Punkte-Führung eine Niederlage. Dafür gibt es Erklärungen, aber die Schuld sollte die Mannschaft bei sich selbst suchen.

Von Pit Meier

Nur an den Schiedsrichtern lag es bestimmt nicht, dass Ratiopharm Ulm das Spiel im Basketball-Eurocup in der nordspanischen Industriestadt Badalona mit 76:82 verloren hat. Wer in etwas mehr als einem Viertel eine satte 20-Punkte-Führung her gibt, der sollte die Schuld schon in erster Linie bei sich selbst suchen. Ein paar Erklärungen für den kuriosen und aus Perspektive des Bundesligisten unglücklichen Spielverlauf gibt es aber trotzdem.

