Bamberg

23.07.2023

Dieses Spiel darf der FV Illertissen eigentlich nicht verlieren

Plus Viel Ballbesitz und hervorragende Möglichkeiten. Aber einmal landet der Ball am Lattenkreuz und bei einem Fallrückzieher rettet ein Bamberger Spieler auf der Linie.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen verlor sein erstes Punktspiel der Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga mit 0:1 in Bamberg – das ist ein dem Spielverlauf nach geradezu kurioses Ergebnis.

Der FVI knüpfte nämlich eigentlich nahtlos an die guten Leistungen in der Vorbereitung an. Er hatte nahezu 90 Prozent Ballbesitz, Gastgeber Bamberg rührte dagegen kräftig Beton an und zog sich mit nahezu allen Spielern bis weit in die eigene Hälfte zurück. Illertissens Torhüter Felix Thiel konnte mangels Beschäftigung oft bis zur Mittellinie aufrücken. „So ein Spiel habe ich noch nie gesehen“, sagte auch Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler sehr erstaunt: „Man darf nur kein Tor bekommen, denn dann wird es schwierig.“

