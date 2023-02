Bamberg/Ulm

15.02.2023

Ratiopharm Ulm gegen Bamberg mit schwacher Verteidigung

Trainer Anton Gavel fordert von seiner Mannschaft ständig mehr Intensität in der Verteidigung. Auch in Bamberg blieben die Ulmer Basketballer in der Defensive viel schuldig und kassierten beinahe 100 Punkte.

Plus Nach der Niederlage in Bamberg kritisiert der Ulmer Trainer Anton Gavel erneut die Verteidigung. Der direkte Vergleich bleibt offen, insgesamt muss in dieser Hinsicht dringend nachgearbeitet werden.

Anton Gavel sagt das so oder so ähnlich nach den meisten Spielen. Sogar dann, wenn Ratiopharm Ulm gewonnen hat und bei Niederlagen sowieso. Der Mann, der als Spieler zweimal zum besten Verteidiger der Basketball-Bundesliga gewählt wurde, kann halt nicht aus seiner Haut. Nach dem 77:97 in Bamberg zürnte der Ulmer Trainer: „Wir haben defensiv zu keiner Zeit wirklich Energie investiert, haben einfach nicht vorgehabt, heute Defense zu spielen.“

