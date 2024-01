Bamberg/Ulm

19.01.2024

Ratiopharm Ulm liefert gegen Bamberg einen Kraftakt ab

Plus Der amtierende deutsche Meister schlägt den neunfachen deutschen Meister Bamberg und das unter schwierigen Bedingungen. Denn die Personalsituation hat sich noch weiter verschärft.

Ratiopharm Ulm hat seine kleine Negativserie von wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge am Freitagabend mit einem 84:76-Sieg in Bamberg beendet. Es war ein Ergebnis, das unter ganz schwierigen Bedingungen zustande kam.

Die Personalsituation bei Ulm ist sowieso schon kompliziert und sie hatte sich vor dem Bamberg-Spiel noch weiter verschärft. Dakota Mathias, Robin Christen und Philipp Herkenhoff sind ohnehin wegen Verletzungen raus, beim Spiel zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem neunmaligen deutschen Meister musste auch noch Karim Jallow passen. Und als würde das nicht reichen: Nach zweieinhalb Minuten holte sich der Ulmer Center Trevion Williams in der Brose-Arena bereits sein zweites Foul ab. Er saß dann tatsächlich bis drei Minuten vor der Halbzeit auf der Bank.

