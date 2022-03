Basketball

61:58 in Frankfurt: Das ist gerade nochmal gut gegangen für Ulm

Plus Ratiopharm Ulm kommt gegen Frankfurt erst in den letzten Minuten in Fahrt und gewinnt 61:58. Mit insgesamt nur 119 Zählern stellen beide Teams einen Saisontiefstwert in der Bundesliga auf.

Von Stephan Schöttl

12, 14, 12. Die Basketballer von Ratiopharm Ulm hatten in den ersten drei Spielabschnitten gegen die Fraport Skyliners in Frankfurt nicht wirklich viel auf die Reihe gebracht. Zu viele Ballverluste, eine ungewöhnlich hohe Fehlerquote und verheerende Wurfstatistiken standen auf dem Papier. Die Hypothek schien dieses Mal einfach zu groß zu sein, mit einem Rückstand von 38:45 ging es in den letzten Spielabschnitt. Doch dann fasste sich insbesondere Sindarius Thornwell ein Herz, übernahm Verantwortung und führte das Team in Orange beim Tabellen-17. doch noch zum Auswärtssieg. Frankfurts Lukas Wank meinte hinterher: „Respekt vor Ulm. Die erfahrenen Spieler waren in der Schlussphase da, als sie gebraucht wurden.“

