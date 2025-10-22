Bei Ratiopharm Ulm gegen Besiktas Istanbul gibt es nur Gewinner

Der Verein Besiktas Istanbul hat nach der Schätzung seines serbischen Trainers Dusan Alimpijevic etwa 20 Millionen Fans. Ungefähr 1000 bis 1500 von ihnen waren zum Spiel im Basketball-Eurocup zwischen Ratiopharm Ulm und Besiktas gekommen, unter ihnen Yasar und Esram aus Neu-Ulm. Yasar trägt unter seiner Jacke ein orangenes Ulmer Trikot, offen zeigen will er es an diesem Abend nicht unbedingt. Aber er ist sich einig mit seinem Kumpel: „Wie auch immer dieses Spiel ausgeht – wir schwäbischen Türken können uns auf jeden Fall als Gewinner fühlen.“ Das Spiel endete dann mit einem 101:99-Sieg von Besiktas Istanbul und eigentlich waren nur Gewinnerinnen und Gewinner in der Halle.

Festzumachen ist das beispielsweise am Kommentar von Ty Harrelson. „Es war ein tolles Basketballspiel“, sagte der Ulmer Trainer, obwohl seine Mannschaft unglücklich mit der Schlusssirene verloren hatte: „Wenn wir so spielen, dann werden wir noch oft gewinnen.“ Der Kollege Alimpijevic sprach von einem erstaunlichen Spiel und er behauptete: „Wir haben die besten Fans in Europa.“ Wer den teilweise aus ganz Süddeutschland angereisten Besiktas-Anhang am Dienstagabend erlebt hat, der glaubt ihm aufs Wort. Die Fans des türkischen Traditionsvereins feierten ohrenbetäubend laut, aber nach Angaben der Polizei absolut friedlich. Sie schafften es sogar, den beim Basketball in der Arena üblichen Einlauf-Krach zu übertönen, der dem Vernehmen nach irgendeine Art von Musik darstellen soll. Und sie wurden nie leiser – auch nicht in Momenten, in denen es für ihre Mannschaft gar nicht gut aussah.

Diese Momente gab es vor allem im dritten Viertel. In der kompletten ersten Halbzeit beharkten sich die beiden Mannschaften mit hoher offensiver Intensität. Nach dem ersten Viertel hieß es 30:29 für Ulm und dabei war auf beiden Seiten noch kein einziger Dreier gefallen. Beim Stand von 54:54 ging es in die große Pause, wacher kamen die Ulmer aus der Kabine zurück. Das dritte Viertel gewannen sie mit 29:17 und gingen demnach mit einem 83:71-Vorsprung in den Schlussabschnitt. Eigentlich sah jetzt alles danach aus, dass Besiktas wie schon in der vergangenen Saison erneut in der Ratiopharm-Arena verlieren würde. Aber die Mannschaft der Türken und ihre vielen Fans wollten das noch so gar nicht akzeptieren.

Der deutsche Vizemeister leistete sich im letzten Spielabschnitt diverse Ballverluste oder er wurde eben vom Gegner dazu gezwungen. Besiktas robbte sich langsam wieder heran und hatte eine Minute vor Schluss das Spiel mit einem Dreier von Berk Ugurlu zu einer eigenen 97:96-Führung tatsächlich gedreht. Es folgte eine Freiwurforgie, bei der beide Mannschaften viel liegen ließen. Als noch 16 Sekunden auf der Uhr standen, da führte Ulm mit 99:98, aber Besiktas hatte eben den letzten Angriff. Der sollte vermutlich anders ablaufen, eine wirklich gute Wurfchance bekam Istanbul nicht mehr. Ganz kurz vor der Sirene drückte schließlich Anthony Brown eher aus Verzweiflung von draußen ab. Auch zum Entsetzen seines Verteidigers Tobias Jensen fiel der Ball in den Korb. Trainer Harrelson sagte später: „Manchmal wird gute Defensive von noch besserer Offensive geschlagen. Das ist Basketball.“

Die Fans von Besiktas feierten unterdessen weiter und sie stellten unter Beweis, dass die meisten von ihnen sehr gut deutsch sprechen. Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm wurde im Chor mit „auf Wiedersehen“ in die Kabine verabschiedet.

Ratiopharm Ulm: Ledlum (25 Punkte), Jensen (14), Sengfelder (14), Smith (12), Brown (8), Weidemann (7), Garavaglia (7), Osborne (5), Anigbata (3), Schoormann (2), Diakite (2).