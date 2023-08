Bei Ratiopharm Ulm gibt es kein Wiedersehen mit Brandon Paul

Mit Brandon Paul verlässt ein weiterer Leistungsträger die Meistermannschaft von Ratiopharm Ulm. Einen Nachfolger hat der Verein bereits verpflichtet.

Noch ein Leistungsträger aus der Meistermannschaft von Ratiopharm Ulm wird nach der Sommerpause nicht mehr an die Donau zurückkehren. Brandon Paul hatte bereits bei den Saison-Abschlussgesprächen deutlich gemacht, dass ein Wiedersehen äußerst unwahrscheinlich sei. Finanziell waren die sieben Monate in Ulm die wohl am schlechtesten bezahlten seiner Karriere. Die Meisterschaft habe ihn freilich für alles entschädigt und einen Traum wahr werden lassen, doch er müsse künftig wieder finanziell sinnvolle Entscheidungen für seine Zukunft treffen, meine der US-Amerikaner.

Sportdirektor Thorsten Leibenath bringt dafür Verständnis auf: „Natürlich sind wir traurig, dass Brandon nicht zu uns zurückkehrt. Gleichzeitig waren wir uns darüber im Klaren, dass ein Spieler seiner Klasse unter normalen Umständen in völlig anderen Gehaltsregionen unterwegs ist. Die letzte Saison war für beide Seiten eine Win-Win-Situation und wir sind ihm dankbar für seinen großen Anteil an der deutschen Meisterschaft.“

Das sagt Thorsten Leibenath über Neuzugang Dakota Mathias

Einen Nachfolger haben die Verantwortlichen bereits verpflichtet: Ratiopharm Ulm besetzt die letzte Position im vorläufigen Kader mit dem 28-jährigen Guard Dakota Mathias. Der 1,93 Meter große US-Amerikaner soll besondere Gefahr von der Dreipunktelinie ausstrahlen. Leibenath sagt: „Mit Dakota holen wir einen erfahrenen, wurfstarken Spieler an die Donau. Er befindet sich im besten Basketballalter und wird unser Team sowohl offensiv als auch defensiv stabilisieren.“

In Europa hat Dakota Mathias bereits erste Erfahrung gesammelt

Genau wie Neuverpflichtung Trevion Williams ist auch Dakota Mathias Absolvent des Top-Colleges in Purdue – wobei die beiden nie zusammengespielt haben. Danach ging es für Mathias über die NBA-Summerleague nach Spanien zu Joventut Badalona. Zurück in den USA spielte er zunächst Summerleague mit den Lakers, bevor er von den Dallas Mavericks unter Vertrag genommen wurde. Dort landete er allerdings vor Saisonbeginn im Farmteam. Weitere Stationen waren die Philadelphia 76ers, die Memphis Grizzlies, Memphis Hustle und Teneriffa.