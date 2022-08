Bei Ratiopharm Ulm wird wieder trainiert - unter erschwerten Bedingungen

Lokal Die Basketballer von Ratiopharm Ulm müssen in den ersten Trainingswochen noch auf etliche Spieler verzichten. Karim Jallow hingegen ist schon wieder dabei – weil sein EM-Traum geplatzt ist.

Meistens sind es die schwierigen Phasen des Lebens, in denen der Mensch reift und neuen Mut schöpft. Bei Sportlern sind das oft Verletzungen. Oder wie bei Karim Jallow schmerzhafte Entscheidungen. Der 25-Jährige vom Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm gehörte bis vor wenigen Tagen noch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft, träumte von einem Einsatz bei der Heim-EM im September. Dann wurde er von Bundestrainer Gordon Herbert aus dem Aufgebot gestrichen – und kehrte früher als erhofft nach Ulm zurück. Die erste Enttäuschung ist inzwischen überwunden. Jallow sagt am Rande einer Trainingseinheit im Orange-Campus: „Es wäre schon toll gewesen, bei der EM dabei zu sein. Aber ich habe vergangenes Jahr aufgrund meiner Verletzung die gesamte Vorbereitung verpasst, daher bin ich froh, jetzt hier zu sein.“