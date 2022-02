Basketball

Beide Trainer sind krank: Jetzt muss Anton Gavel bei Ulm einspringen

Normalerweise ist Anton Gavel Trainer in der Pro B. Gegen Venedig feierte er sein internationales Debüt an der Seitenlinie.

Plus Bei Ratiopharm Ulm fallen gegen Venedig beide Trainer und eine Reihe von Spielern wegen Krankheit und Verletzungen aus. In die Bresche springt ein Routinier.

Von Pit Meier

Es ist ja beileibe nicht so, dass Anton Gavel keine Erfahrung auf der internationalen Bühne hätte. Während seiner aktiven Karriere hat er mit Bamberg und Bayern München in der europäischen Königsklasse Euroleague gespielt, hinzu kommen 89 Einsätze in der slowakischen und zwölf in der deutschen Nationalmannschaft. Aber als Trainer feierte Gavel seine internationale Premiere am Mittwoch bei der Eurocup-Partie von Ratiopharm Ulm in Venedig.

