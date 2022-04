Ratiopharm Ulm in Bamberg zwischen Jubel und Ärger

Die Ulmer verlieren nach zwei Verlängerungen in Bamberg. Über die entscheidende Szene des Spiels reden sich die Fans die Köpfe heiß.

Wer innerhalb von sechs Tagen drei Auswärtsspiele in zwei Ländern bestreiten muss, der will keine zwei Verlängerungen spielen. Vor allem will er nicht verlieren, wenn er so viel Energie auf dem Basketballfeld liegen lässt. Und er will schon gar nicht so verlieren wie Ratiopharm Ulm am Sonntag in der Bundesliga in Bamberg: Noch drei Sekunden stehen in der zweiten Zusatzschicht auf der Uhr, der Bamberger Chris Dowe steigt hoch zum Dreier und es kommt tatsächlich zu einer Berührung mit dem Gegenspieler Sindarius Thornwell. Die Schiris um Robert Lottermoser entscheiden auf Foul, Dowe trifft alle drei Freiwürfe zum 115:114-Sieg, auf dem Feld zetert der Ulmer Trainer Jaka Lakovic und in den sozialen Netzwerken zetern die Ulmer Fans.

Zu Recht? Wahrscheinlich ja. Der Fuß von Dowe geht beim Wurf sehr weit raus, eine Berührung kommt somit beinahe zwangsläufig zustande. Aber das war halt auch clever gemacht vom Amerikaner und manchmal gleicht sich so etwas sogar innerhalb eines Spiels aus. In der Szene unmittelbar zuvor entschieden die Schiris auf Foul von Tomas Kyzlink an Jaron Blossomgame. Auch das hätte man andersrum pfeifen können. Blossomgame bekam jedenfalls einen Bonus-Freiwurf und traf den zur Ulmer 114:112-Führung.

Einig waren sich die Fans in beiden Lagern in ihren stundenlangen Diskussionen nur darin, dass sie einmal mehr ein großartiges Basketballspiel zwischen Ulm und Bamberg gesehen hatten. Ein Spiel übrigens, in dem in der Addition so viele Punkte erzielt wurden wie in keinem anderen in dieser Bundesliga-Saison. Ein Spiel, das die Ulmer mit den letzten Würfen zum Ende der regulären Spielzeit und zum Ende der ersten Verlängerung für sich hätten entscheiden können, hätten Karim Jallow und Blossomgame ihre Würfe getroffen. Auch der allerletzte Versuch von Semaj Christon in der zweiten Zusatzschicht war alles andere als aussichtslos.

Bemerkenswert aus Ulmer Sicht ist ansonsten vor allem das gewaltige Pensum von Jaron Blossomgame: Mehr als 46 Minuten lang stand der Marathon-Mann auf dem Feld und er lieferte mit 37 Punkten den drittbesten Wert aller Spieler in dieser Saison ab. Ein paar wenige Minuten weniger spielten Thornwell und Christon, der junge Center Nicolas Bretzel spielte trotz ordentlicher Leistungen in den vergangenen Wochen gar nicht. Was sicher auch damit zu tun hat, dass Sean Evans auf seiner Position seine bisher beste Vorstellung im Ulmer Dress ablieferte: Acht Punkte, neun Rebounds und fünf Korbvorlagen. Eher kurios war es, dass Christoph Philipps die komplette reguläre Spielzeit und die erste Verlängerung gar nicht auf dem Feld war und in der zweiten Zusatzschicht dann genau 15 Sekunden lang mitmachen durfte.

Für den Ulmer Tross ging es von Bamberg aus direkt zum Münchener Flughafen und von dort weiter nach Spanien. In Badalona entscheidet sich am Dienstag (20.30 Uhr) in einer einzigen Achtelfinal-Partie, wer im Eurocup das Viertelfinale erreicht.

Ratiopharm Ulm: Blossomgame (37 Punkte), Thornwell (27), Christon (12), Klepeisz (10), Jallow (10), Evans (8), Günther (8), Zugic (2), Herkenhoff, Krimmer, Philipps.

Beste Bamberger Werfer: Mitchell (23), Sengfelder (23), Robinson (19), Dowe (15).

Beste Ulmer Dreierschützen: Blossomgame (6/12), Thornwell (3/6).

Beste Ulmer Rebounder: Blossomgame (9), Evans (9).

Ulmer Trefferquote: 51 Prozent (41/81).

Ulmer Dreierquote: 45 Prozent (14/31).

Ulmer Freiwurfquote: 78 Prozent (18/23).