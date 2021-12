Basketball-Bundesliga

12:07 Uhr

Ratiopharm Ulm verliert das Spitzenspiel im Basketball

Plus Die Überraschungsmannschaft aus Göttingen gewinnt auch das Spitzenspiel – obwohl es am Ende für sie personell richtig schwierig wurde

Von Pit Meier

Eine der beiden Serien musste ja reißen. Sowohl Ratiopharm Ulm als auch die BG Göttingen hatten zuvor in der Basketball-Bundesliga vier Partien nacheinander gewonnen, das direkte Duell in der Neu-Ulmer Arena war am Donnerstagabend somit sogar ein Spitzenspiel und es wurde diesem Attribut vollauf gerecht. Weiter nach oben orientieren können sich aber nur die Göttinger, die dieses bis zum allerletzten Augenblick ungemein spannende Duell mit 88:86 für sich entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen