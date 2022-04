Spannung bei Ratiopharm Ulm in mehrfacher Hinsicht

Basketball-Bundesliga Siege in Spielen wie dem gegen Heidelberg sind für Ulm auch wegen des schweren Restprogramms Pflicht. Aber wie viele Menschen nutzen die neue Freiheit?

Die 61:74-Niederlage in Ludwigsburg am Samstag und der um genau einen Punkt schlechtere Direktvergleich – es spricht eine Menge dafür, dass Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga nicht mehr in den Kampf um Platz vier eingreifen kann. Eine durchaus realistische Option ist dagegen, dass die beiden schwäbischen Rivalen im Viertelfinale der Play-offs erneut aufeinander treffen. Heimrecht im ersten, im zweiten und in einem möglichen fünften Spiel der Serie hätte dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Ludwigsburg.

Ulm ist in der Tabelle auf Platz fünf abgerutscht und es geht angesichts des happigen Restprogramms zunächst mal darum, diesen Rang abzusichern. Allein der Doppel-Spieltag an Ostern hat es in sich: Am Karfreitag um 18 Uhr beim deutschen Meister Alba Berlin, genau 48 Stunden danach bei Brose Bamberg, das zwar derzeit keinen der ersten acht Plätze belegt. Nach dem eigenen Verständnis und nach dem von Basketball-Deutschland gehört der neunfache Meister und sechsfache Pokalsieger aber natürlich in die Play-offs. Bonn und Bayern München sind weitere Hochkaräter, die in der Schlussphase der Hauptrunde noch auf Ulm warten. Umso wichtiger ist es, die wenigen nach der Papierform leichteren Aufgaben zu erledigen. Etwa die zu Hause gegen Heidelberg am Dienstag (19 Uhr). Zu vermuten und zu befürchten ist allerdings, dass auch diese Partie kein Selbstläufer wird für die Ulmer. Die haben zwar vor der Niederlage in Ludwigsburg viermal nacheinander gewonnen, sich aber gegen die Kellerkinder MBC und Frankfurt sowie zweimal gegen Würzburg ziemlich schwer getan. Und wer wie gegen Ludwigsburg nur zwölf von 24 Freiwürfen trifft und sich 22 Ballverluste erlaubt, der hat vermutlich auch gegen Heidelberg ein Problem.

Es könnte also spannend werden und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Nach den gelockerten Corona-Regeln darf die Kapazität der Ratiopharm-Arena komplett genutzt werden, Masken müssen ebenfalls nicht mehr getragen werden. Abzuwarten bleibt, wie viele Menschen nach zwei Jahren mit vielen Einschränkungen unter diesen Bedingungen sofort wieder den Weg in den Neu-Ulmer Basketball-Tempel finden.