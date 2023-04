Basketball

Bundesliga und Eurocup: Jetzt kommt es dicke für die Ulmer Basketballer

Plus Für Ratiopharm Ulm geht es mit drei Auswärtsspielen binnen sechs Tagen quer durch Europa. Wie Kapitän Thomas Klepeisz mit den Reisestrapazen umgeht.

Von Stephan Schöttl

Das Nackenhörnchen, meinte Thomas Klepeisz lachend, sei ein unverzichtbarer Begleiter in den kommenden Tagen. Denn die meiste Zeit werden die Basketballer von Ratiopharm Ulm im Bus oder dem Flugzeug verbringen, fast 6000 Kilometer werden sie unterwegs sein. Binnen sechs Tagen stehen in der Bundesliga und dem Eurocup drei Auswärtsspiele an. Braunschweig am Sonntag, Ankara am Mittwoch und schon am Freitag Chemnitz. Für Spieler wie Trainer sind diese Reisestrapazen zwar nichts Neues, aber immer wieder eine Herausforderung.

Auf eng getakteter Deutschland-Reise wären die Ulmer Basketballer im Schlussspurt der Bundesliga-Hauptrunde so oder so unterwegs gewesen. Doch durch den Triumph im Eurocup-Achtelfinale gegen Podgorica ist die Mannschaft von Trainer Anton Gavel auch noch international im Geschäft. Das Bundesliga-Heimspiel gegen den MBC aus Weißenfels, das am kommenden Mittwoch ausgetragen worden wäre, ist verschoben, einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Stattdessen tritt Ulm bei Turk Telekom Ankara an, dem Tabellenführer in der Türkei, der noch vor den starken Euroleague-Teams Fenerbahce und Efes platziert ist.

