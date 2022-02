Basketball

Bundesligist Göttingen weiß, wie man gegen Ratiopharm Ulm gewinnt

Plus Am Samstag spielt Ratiopharm Ulm gegen Göttingen. Gegen dieses Team kassierten die Ulmer ihre bislang letzte Bundesliga-Pleite. Doch das ist eine gefühlte Ewigkeit her.

Von Pit Meier

Es wäre nun doch etwas zu dick aufgetragen, zu behaupten, dass nur die älteren Fans sich an eine Niederlage von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga erinnern können. Tatsächlich ist es aber schon so, dass die Ulmer zuletzt sechsmal in Folge gewonnen und in diesem Kalenderjahr überhaupt noch nie verloren haben. Der letzte Misserfolg datiert vom 30. Dezember, der Gegner bei der 86:88-Heimniederlage war Göttingen. Also die Mannschaft, gegen die Ulm am Samstag (18 Uhr) erneut spielt, diesmal auswärts.

