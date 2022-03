Basketball

vor 18 Min.

Christoph Philipps arbeitet am Comeback bei Ratiopharm Ulm

Wieder einen Ball in der Hand halten: Das wünscht sich Christoph Philipps noch in dieser Saison.

Plus Der Flügelspieler will noch in dieser Saison zurückkommen. Die Basketball-Bundesliga gibt ihm dafür viel Zeit.

Von Pit Meier

Verglichen etwa mit der Situation im Eishockey wurde die Basketball-Bundesliga (BBL) in dieser Saison von der Corona-Pandemie wenig beeinträchtigt. Lediglich 18 Partien wurden bisher abgesagt, darunter keine einzige von Ratiopharm Ulm, obwohl wahrscheinlich auch einige der Profis aus der Münsterstadt sowie ihre Trainer infiziert waren. Klar ist aber auch: Je näher das Saisonende rückt, desto weniger Ausweichtermine gibt es. Die BBL hat deswegen entsprechende Beschlüsse gefasst.

