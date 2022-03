Das Lazarett bei Ratiopharm Ulm wird immer größer

Plus Die Niederlage im Eurocup gegen Bursa ist für Ratiopharm Ulm nicht weiter schlimm. Bedenklich ist aber die Tatsache, dass das Häuflein der einsatzfähigen Spieler immer kleiner wird.

Dass Ratiopharm Ulm das vorletzte Vorrundenspiel im Basketball-Eurocup mit 72:86 gegen die türkische Mannschaft aus Bursa verloren hat, das ist nicht weiter tragisch. Ein Platz unter den Top-Vier der Gruppe und damit Heimrecht im Achtelfinale war schon vorab eine lediglich rechnerische Option für den Bundesligisten gewesen. Jetzt wissen die Ulmer eben ganz genau, dass sie in der einzigen Partie der nächsten Runde auswärts ran müssen. Viel bedenklicher ist die Tatsache, dass das Häuflein der einsatzfähigen Spieler immer kleiner wird. Aber der Reihe nach.