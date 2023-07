Basketball

Der Ausverkauf geht weiter: Yago und Hawley verlassen Ratiopharm Ulm

Plus Nach Bruno Caboclo gehen auch Yago dos Santos und Josh Hawley. Beim Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm sorgt das für Frust.

Die Hoffnung, dass Ratiopharm Ulm ausnahmsweise mit einer einigermaßen eingespielten Mannschaft in eine Saison der Basketball-Bundesliga starten kann, sie hat sich im Prinzip jetzt schon erledigt. Nach Bruno Caboclo verlassen auch dessen brasilianischer Landsmann Yago dos Santos und der Amerikaner Josh Hawley den deutschen Meister. Beide Spieler hatten wie vermutet Ausstiegsklauseln in ihren eigentlich weiter laufenden Verträgen. So ist das Geschäft, dass Arbeitspapiere speziell im Profi-Basketball kaum Aussagekraft haben, das war vorab hinlänglich bekannt. Die Abgänge von Yago und Hawley sorgen trotzdem für Frust bei Ratiopharm Ulm.

Geschäftsführer Andreas Oettel beklagt die mangelnde Chancengleichheit im Balzkampf um starke Spieler: „Leider besteht für uns Klubs hier in Deutschland ein massiver Wettbewerbsnachteil. In Ländern wie zum Beispiel Italien, Frankreich oder der Türkei nutzen die Vereine spezielle Steuertarife für die Bezahlung der Profisportler. Das führt dazu, dass unsere Konkurrenten mit weniger finanziellem Aufwand unsere Spieler sehr viel besser bezahlen können.“

