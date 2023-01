Der Landsmann kann sich auch abseits des Spielfelds nützlich machen

Plus Der Ulmer Spielmacher Yago dos Santos spricht kein Englisch – jetzt hat er einen Übersetzer. Am Mittwochabend trifft sein Team im Eurocup auf Panevezys.

Englisch ist weltweit die inoffizielle Amtssprache im Basketball. Der deutsche Nationaltrainer Gordon Herbert zum Beispiel kommuniziert kurioserweise in den Auszeiten mit den deutschen Nationalspielern auf Englisch. Es gibt nur ein paar ganz wenige Basketballprofis, die diese Sprache nicht beherrschen. Yago dos Santos ist einer von ihnen.