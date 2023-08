Basketball

Der Meister bestreitet traditionell den Auftakt in die Bundesliga-Saison

Viele der Meisterschaftshelden von Ratiopharm Ulm sind in der kommenden Saison nicht mehr an Bord. Dafür wollen die Basketballer wieder einmal mit großen Talenten überraschen.

Plus Der Kader steht, der Spielplan auch. Doch der Weg zur Titelverteidigung in der Basketball-Bundesliga für Ratiopharm Ulm ist steil und steinig.

Der Meister macht traditionell den Auftakt in der Basketball-Bundesliga. Und der hat es für Ratiopharm Ulm in sich. Am 27. September (20 Uhr) fällt der Startschuss für die schier unmögliche Mission Titelverteidigung mit einem Heimspiel gegen Chemnitz. Auch das erste Auswärtsspiel ist besonders: Nach fünf Jahren Abstinenz sind die Tigers Tübingen zurück im Oberhaus.

Danach wird es nicht einfacher für die Ulmer: Erst Alba Berlin, dann Hamburg, das ewig umkämpfte Traditionsduell gegen Ludwigsburg, sportliche Herausforderungen in Oldenburg und Würzburg sowie das dritte und letzte Derby der Hinrunde gegen Crailsheim. Auf dem Weg zur historischen Meisterschaft war auch München ein gutes Pflaster, dort gab es in den Play-offs zwei Auswärtssiege zu feiern. Kurz vor Weihnachten geht es wieder zum FC Bayern, der hat ordentlich aufgerüstet und einige internationale Top-Stars verpflichtet.

