Basketball

vor 35 Min.

Der nächste Cheftrainer in der Bundesliga mit Ulmer Vergangenheit

Plus Jesus Ramirez in Braunschweig, Pete Strobl in Gießen und jetzt Ingo Freyer in Oldenburg. Zu befürchten war, dass man dort auf eine andere Idee kommt.

Von Pit Meier

Wer mag, der darf das als Wertschätzung der Arbeit verstehen, die bei Ratiopharm Ulm geleistet wird: Zwei andere Vereine in der Basketball-Bundesliga beschäftigen Cheftrainer, die auch schon in Ulm gearbeitet haben: Jesus Ramirez in Braunschweig und Pete Strobl in Gießen. Ein weiterer vertraut seit Montag auf einen Mann, der früher dort gespielt hat. Die Oldenburger Baskets setzen im Abstiegskampf jetzt auf Ingo Freyer.

