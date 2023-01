Basketball

vor 17 Min.

Die Brasilianer sollen es in der Bundesliga gegen Würzburg richten

Plus Im Bundesliga-Duell mit Würzburg baut Ulms Trainer Anton Gavel auf die Qualitäten von Yago und Bruno Caboclo. Ein Talent aus Frankreich wechselt an den Campus.

Von Stephan Schöttl

Anton Gavel ist durchaus ein kritischer Vertreter seines Fachs. Was ihm bei den Spielen seiner Mannschaft nicht gefällt, spricht er offen an. So war das auch nach der Eurocup-Niederlage in Venedig Mitte der Woche. 69:89 haben seine Ulmer Basketballer die Partie in Italien verloren. „Offensiv haben wir keine Lösungen gefunden, den Ball zu lange in der eigenen Hand gehalten. Und wir haben Fehler gemacht, die nicht passieren dürfen“, sagt Gavel rückblickend. Doch Zeit, sich allzu lange mit der Vergangenheit zu beschäftigen, haben er und sein Team nicht. Denn schon am Samstagabend (18 Uhr) steht in der Bundesliga das nächste Spiel an. Wenn man im Kampf um die Play-off-Plätze dranbleiben will, müssen gegen die Würzburg Baskets Punkte her. Gavel sagt: „Nach dem Spiel wissen wir, wohin die Reise geht.“

