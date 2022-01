Basketball

vor 6 Min.

Die Spieler von Ratiopharm Ulm in der Einzelkritik

Plus Vom montenegrinischen Supertalent bis zum Brasilianer, der in der NBA zum Millionär geworden ist – und von einem Mann, der genau das fehlende Puzzleteil war.

Von Pit Meier

Zwischen elf und 16 Spielen haben die Mannschaften in der Basketball-Bundesliga absolviert – das ist noch nicht die komplette Hinrunde und die Tabelle ist schief und krumm. Aber das ist sie eigentlich so gut wie immer, nicht nur in Corona-Zeiten. Der Jahreswechsel ist dennoch ein guter Anlass, die Spieler von Ratiopharm Ulm aus der engeren Rotation einzeln unter die Lupe zu nehmen. Die Mannschaft belegt mit neun Siegen und fünf Niederlagen Tabellenplatz sechs. Wer hat dazu am meisten beigetragen, wer hat enttäuscht? Eine persönliche und mit ein paar Zahlen untermauerte Einschätzung, über die natürlich diskutiert werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen