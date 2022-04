Die Spieler von Ratiopharm Ulm müssen sich noch länger machen

Ulm schlägt Heidelberg, jetzt folgen drei Auswärtsspiele gegen drei starke Gegner. Dabei droht Ungemach auf den großen Positionen – aber es gibt Hoffnung auf ein Comeback.

Es wäre schön gewesen, wenn Ratiopharm Ulm ein bisschen Kraft hätte sparen können im Spiel der Basketball-Bundesliga gegen Heidelberg. Aber auch wenn sich das Ergebnis von 90:74 deutlich liest – die Ulmer mussten gegen den tapferen Aufsteiger viel investieren. Erst nach einem Lauf vom 54:54 zum 63:54 Ende des dritten Viertels zeichnete sich ab, dass die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic dieses Spiel gewinnen würde. Zeit zur Erholung und zur Regeneration gibt es nicht um die Osterfeiertage. Der Spielplan in zwei Wettbewerben beschert den Ulmern drei Auswärtspartien innerhalb von sechs Tagen.

Daheim werden sie in dieser Zeit nie sein. Am Donnerstag fliegt der Ulmer Tross nach Berlin, am Freitag (18 Uhr) steht das Spiel beim deutschen Meister auf dem Programm. Von der Hauptstadt aus geht es mit dem Bus nach Bamberg, wo Ulm exakt 48 Stunden später am Montag um 18 Uhr erneut in der Bundesliga gefordert wird. Weiter geht die Reise zum Flughafen München. Am Dienstag um 20.30 Uhr entscheidet sich im einzigen Spiel des Achtelfinales des Eurocups im spanischen Badalona vor den Toren von Barcelona, wer weiterkommt und wer ausscheidet.

Selbst wenn Lakovic es für sinnvoll erachten würde: Er könnte derzeit im Training kaum an den Schwächen seiner Mannschaft arbeiten. Etwa an den Freiwürfen. In den vergangenen beiden Spielen haben die Ulmer von der Linie gehörig geschwächelt. Genau 50 Prozent war die Quote bei der Niederlage in Ludwigsburg bei dieser vermeintlich leichtesten Übung im Basketball. Gegen Heidelberg trafen sie 18 von 29 Freiwürfen, das ist immer noch schlecht. Vier Nieten bei vier Versuchen gehen etwa auf das Konto von Semaj Christon. Ein Fass will deswegen aber niemand in Ulm aufmachen. Thomas Klepeisz, der selbst bei drei Freiwürfen ohne Fehlversuch blieb, sagt dazu: „Wenn man zu viel darüber redet, dann gerät man in einen Strudel.“ Sein Trainer sieht das ähnlich: „Wenn man daraus ein Problem macht, dann hat man erst recht ein Problem.“ Man nennt so etwas eine selbst erfüllende Prophezeiung.

Reden müssen die Ulmer allerdings darüber, wie sie das in den nun folgenden drei Auswärtsspielen auf der Centerposition regeln wollen. Sean Evans hat gegen Heidelberg immerhin einen leichten Aufwärtstrend gezeigt – zumindest in der Abwehr. Eine offensive Waffe wird dagegen aus dem frischgebackenen Vater eines Sohnes in diesem Profileben wohl eher nicht mehr. Aber die kommenden Gegner haben auf dieser Position ganz andere Kaliber als der Aufsteiger. Berlin etwa kann bei Bedarf Christ Koumadje bringen. Der Mann aus dem Tschad misst irgendetwas zwischen 2,21 und 2,24 Meter. Ein hoher Ball auf Koumadje und keine Abwehr in der Bundesliga kann verhindern, dass es im Korb scheppert.

Einen Spieler wie Cristiano Felicio könnten die Ulmer da gut gebrauchen. Der am Knöchel verletzte NBA-Veteran wird zwar gegen Berlin definitiv nicht spielen. Grundsätzlich aber hat sein Trainer leise Hoffnung, dass es in der Endphase dieser Saison noch was wird mit dem Comeback. Drei Wochen war Felicio zuletzt in Chicago, am Mittwoch kam er für weitere Behandlungen und Untersuchungen zurück nach Ulm.

Ulmer Punkte gegen Heidelberg: Blossomgame (24), Klepeisz (11), Herkenhoff (10), Thornwell (9), Günther (8), Jallow (8), Evans (7), Christon (6), Philipps (2), Bretzel (2), Zugic (2), Krimmer (1).