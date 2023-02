Basketball

06:35 Uhr

Die Ulmer Basketballer genießen den Moment und wollen nachlegen

Plus Fünf Siege in Folge feierte Ratiopharm Ulm zuletzt in Bundesliga und Eurocup. Am Sonntag geht’s zum Schlusslicht nach Bayreuth, das mit neuem Trainer wartet.

Von Stephan Schöttl

Sie genießen den Augenblick. Mehr aber auch nicht. Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben in den vergangenen Wochen eine erste längere Erfolgsserie hingelegt. Wettbewerbs übergreifend sind es in Bundesliga und Eurocup mittlerweile fünf Siege in Serie. Doch Trainer Anton Gavel ist schon lange im Geschäft und weiß nur allzu gut, dass das Pendel auch ganz schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen kann. Vor der Auswärtspartie bei Schlusslicht Bayreuth am Sonntag (18 Uhr) sagt er daher: „Gewinnen wird nie langweilig. Wir arbeiten genauso konzentriert weiter. Das nächste Spiel ist unglaublich gefährlich für uns.“

