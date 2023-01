Basketball

16:37 Uhr

Eigentlich kann es Fedor Zugic viel besser

Plus Fedor Zugic schwächelt momentan. Möglicherweise platzt ja wieder gegen Venedig der Knoten. Das ist der nächste Eurocup-Gegner der Ulmer Basketballer.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Null Punkte in nur noch sechs Minuten auf dem Feld waren es für Fedor Zugic beim Sieg von Ratiopharm Ulm am Samstag in Hamburg. Auf fünf Punkte in immerhin mehr als 15 Minuten kam der 19-jährige Montenegriner ein paar Tage zuvor gegen den Tabellenführer Bonn – das sind auch nicht gerade Vorzeigewerte für einen jungen Mann, für den die Basketball-Bundesliga eigentlich nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in die NBA sein sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen