Ein bisschen Jeff Gibbs für Ratiopharm Ulm

Als sich Karim Jallow im Sommer zum italienischen Euroleague-Teilnehmer Bologna verabschiedete, da war sich die Ulmer Basketball-Gemeinde ziemlich einig: Dieser Mann ist nicht zu ersetzen. Zumindest nicht durch einen deutschen Spieler. Aber mit einem Amerikaner scheint es zu funktionieren. Mit Chris Ledlum hat Ratiopharm Ulm wieder so einen Monsterathleten in der Mannschaft, der auch den Dreier ganz gut trifft, ein Auge für die Mitspieler hat und stark verteidigt. Am vergangenen Mittwoch standen nach dem Ulmer 98:94-Sieg im Eurocup gegen den litauischen Vertreter Panevezys für ihn 26 Punkte, vier Rebounds und fünf Korbvorlagen in der Statistik. Ledlum selbst sagte hinterher: „Vielleicht habe ich heute das beste Spiel meiner Karriere gespielt.“

Vor allem langjährige Beobachter und Beobachterinnen des Ulmer Basketballs haben aber nicht ausschließlich diese Jallow-Assoziation, wenn sie Chris Ledlum sehen. Sie fühlen sich außerdem von dessen Spielweise und von seinem bulligen Körperbau fast noch mehr an Jeff Gibbs erinnert. An den damals kleinsten Center und trotzdem besten Rebounder der Basketball-Bundesliga, der in den Jahren 2005 bis 2009 der Publikumsliebling am Kuhberg war. Der Ulmer Trainer Ty Harrelson stimmt zu: „Ein sehr guter Vergleich.“ Er nennt Jeff Gibbs „eine Legende“ und er hat übrigens selbst gegen ihn gespielt – und zwar in der zweiten Bundesliga, Harrelson trug das Trikot des TV Langen und Gibbs das von Ratiopharm Ulm.

Bekanntlich endet die Karriere des inzwischen 45 Jahre alten Jeff Gibbs ja anscheinend nie. Mit Mark Smith hat deswegen fast 20 Jahre nach seinem Trainer auch ein Mann aus dem aktuellen Ulmer Kader noch in der vergangenen Saison in Japan gegen ihn gespielt. Smith sagt respektvoll: „Einer der besten Basketballer, mit denen ich es bisher zu tun hatte.“ Der Vergleich mit Jeff Gibbs adelt also Chris Ledlum durchaus.

Ratiopharm Ulm spielt im Pokal gegen Alba Berlin

Am Sonntag müssen Ledlum und seine Kollegen auch die Abgezocktheit eines Jeff Gibbs an den Tag legen. Im Ulmer spielen ab 16.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle im Achtelfinale des Pokals gegen Alba Berlin. Basketballer nennen so etwas „do or die“. Frei übersetzt: Gewinn oder Du bist raus. Gleichzeitig werden die Albatrosse am Sonntag wohl einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen, sich wenigstens ansatzweise wieder als die Nummer zwei im deutschen Basketball zu positionieren. Das waren sie über viele Jahre, lange Zeit waren sie sogar die Nummer eins. Aber in der jüngeren Vergangenheit hat Ratiopharm Ulm ihnen den Rang abgelaufen. Auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft schalteten die Ulmer 2023 im Viertelfinale Alba Berlin aus, in der Folgesaison gewannen sie im Pokal-Halbfinale gegen die Mannschaft aus der Hauptstadt und in der vergangenen Spielzeit musste Alba wieder im Viertelfinale der Play-offs sogar eine 0:3-Demütigung gegen Ulm hinnehmen.

Es sieht derzeit nicht danach aus, als würden sich die Kräfteverhältnisse wieder ändern: Ratiopharm Ulm hat drei seiner ersten vier Bundesligaspiele gewonnen, die Berliner nur eines von drei. So eine Mischung aus Karim Jallow und Jeff Gibbs haben sie halt nicht in der Hauptstadt.