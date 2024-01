Basketball

11:54 Uhr

Ein ganz besonderer Moment für Per Günther und die Ulmer Basketballer

Sein Blick wird am Samstagabend unter die Hallendecke der Ratiopharm-Arena gehen. Dorthin wird das Trikot von Per Günther hochgezogen, eine ganz besondere Ehre.

Plus Erstmals in der Ulmer Basketball-Geschichte wird am Samstag das Trikot eines Spielers unters Hallendach gezogen. Nicht nur für Per Günther wird es emotional.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

In ihrer Geschichte sahen die Basketballer von Ratiopharm Ulm schon viele Spieler kommen und gehen. Einige blieben in guter Erinnerung, manche von ihnen wurden zu Legenden. Die Männer aus der Meistermannschaft 2023 zählen zweifelsohne dazu. Weil ihnen etwas Einzigartiges gelungen ist. Freilich darf aber auch ein anderer Großer nicht vergessen werden: Per Günther. Der Samstag soll zu seinem Tag werden. Denn vor dem Bundesliga-Heimspiel der Ulmer gegen die Tigers Tübingen (ab 18.30 Uhr) wird zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Trikot eines Spielers feierlich in den Ruhestand versetzt. Sein Shirt wird unters Hallendach gezogen, die Nummer sechs danach nicht mehr vergeben.

Günther hatte vom Klub freie Auswahl bekommen, bei welchem Heimspiel die Zeremonie abgehalten werden soll. Und er entschied sich für das Derby. „Dieses Spiel ist immer etwas ganz Besonderes. Ich verbinde damit viele unvergessliche Augenblicke. Natürlich bedeutet es mir viel, dass mir als erstem Spieler der Ulmer Basketballgeschichte diese Ehre zuteilwird. Ich freue mich sehr darauf, in die Ratiopharm-Arena zurückzukehren, Fans, Bekannte, Freunde und Wegbegleiter wiederzusehen“, sagt der 35-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen