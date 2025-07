Ein junger Hüne aus Frankreich für Ratiopharm Ulm

In der vorletzten Saison wurden Juan Nunez und Pacome Dadiet für die NBA gedraftet, in der abgelaufenen Noa Essengue und Ben Saraf und auch in der kommenden Spielzeit hat Ratiopharm Ulm wieder zwei Riesentalente im Kader. Am Montag verkündete der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung des 18-jährigen Italieners Diego Garavaglia, am Dienstag die des 19-jährigen und 2,08 Meter großen Franzosen Mohamed Diakite. Auch er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, wobei das im Basketball in der Regel nicht viel heißt.

Diakite kommt aus Saint-Quentin, wo er auch schon Einsatzzeiten in der ersten französischen Liga und in der Champions-League bekam. Mit nicht einmal fünf Minuten im Schnitt waren die allerdings recht überschaubar. Ebenso wie der Italiener Garavaglia spielte er vorwiegend in der zweiten Mannschaft von Saint-Quentin, bei der er aber mit etwa 17 Punkten und acht Rebounds im Schnitt sehr ordentliche Zahlen ablieferte. Auf sich aufmerksam gemacht hat Diakite ansonsten in erster Linie als Jugendlicher: Dreimal war er beim ANGT dabei, stand alle drei Male im Finale und gewann das Turnier 2022 in Varese. Im selben Jahr holte er darüber hinaus mit der französischen Jugendnationalmannschaft die Bronzemedaille bei der U16-Europameisterschaft und wurde ins All-Star-Team berufen. Bei der Weltmeisterschaft der Altersklasse U 19 in der Schweiz kam er allerdings vor wenigen Tagen mit der dezimierten französischen Mannschaft nicht über Platz zehn hinaus.

Auf den ersten Blick sind Diakite und Garavaglia noch nicht ganz die Kaliber, das vor allem Ben Saraf schon bei seiner Ankunft in Ulm war. Dort sieht man bei beiden Neuverpflichtungen aber noch viel Luft nach oben. So sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath zur Verpflichtung des Franzosen: „Mo ist ein sehr spannender Spieler. Er besitzt beeindruckende athletische Fähigkeiten und spielerisch kann er sich zu einem sehr variablen Forward mit starken Distanzwurf entwickeln.“

Nach wie vor unklar ist die Zukunft von Karim Jallow. Dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, das dürfte durch die Verpflichtungen von Christian Sengfelder und jetzt Mohamed Diakite noch ein bisschen unwahrscheinlicher geworden sein. Beide spielen vorwiegend auf der Position vier, auf der war in der vergangenen Saison auch Jallow meistens eingesetzt worden. (mit AZ)