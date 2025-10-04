Ein Kraftakt von Ratiopharm Ulm im letzten Viertel

Die Rostock Seawolves gehören nicht zu den Schwergewichten in der Basketball-Bundesliga. Aber auch dieser Gegner will im vierten Spiel innerhalb von sieben Tagen erst einmal geschlagen werden. Ratiopharm Ulm hat das am Samstagabend mit einem 87:80-Sieg hinbekommen, auch wenn der Mannschaft des deutschen Vizemeisters die Strapazen deutlich anzumerken waren. Aber wie sagte Center Malik Osborne schon vorab mit Blick auf das stressige Auftaktprogramm: Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Schlaf man bekommt. Man sollte wissen, wann man wach sein muss. Das waren er und seine Teamkollegen in den entscheidenden Momenten des Rostock-Spiels. Nämlich im letzten Viertel, in dem die Beine normalerweise besonders schwer sind.

Wer nach einem Mann des Spiels sucht, der kommt diesmal an Tobias Jensen nicht vorbei. Dessen Entwicklung ist eigentlich unfassbar. Nennenswert Spielzeit in der Bundesliga bekommt der junge Däne erst, seit sich Tommy Klepeisz zu Beginn des Jahres schwer verletzt hat. Neun Monate später stand Jensen gegen Rostock mehr als 31 Minuten und damit länger als jeder andere Spieler seiner Mannschaft auf dem Feld. Er machte 19 Punkte und damit die zweitmeisten nach Christian Sengfelder (22). Hinzu kommen acht Korbvorlagen ohne einen einzigen Ballverlust.

Die Partie begann mit einem Schreckmoment, denn der in die Startformation beorderte Len Schoormann ging schon nach ein paar Sekunden mit einer Verletzung im Gesicht wieder auf die Bank. In der Folge taten sich seine Ulmer Teamkollegen schwer, nach viereinhalb Minuten lagen sie mit 6:10 hinten. Aber dann nahm der Ratiopharm-Express vorübergehend mächtig an Fahrt auf und gestattete dem Gegner bis zum Ende dieses Viertels kein einziges Pünktchen mehr. Mit einem 12:0-Lauf holte sich der deutsche Vizemeister eine 18:10-Führung. Seine ersten Minuten in dieser Saison spulte bei dieser Gelegenheit Bryce Brown ab, der aber im gesamten Spiel noch nicht groß in Erscheinung trat: Kein Treffer bei fünf Würfen aus dem Feld, aber immerhin drei Rebounds und drei Ballgewinne.

Pünktlich zum zweiten Spielabschnitt meldete sich dann auch Schoormann mit einem Pflaster auf der Stirn auf dem Feld zurück. Aber mehr als ein paar Punkte konnten die Ulmer in diesem Spielabschnitt nicht zwischen sich und den Gegner legen. Chris Sengfelder sorgte im Endspurt mit zwei Dreiern innerhalb von 34 Sekunden immerhin dafür, dass seine Mannschaft mit einem knappen 36:33-Vorsprung in die große Pause ging.

Dann schien dem deutschen Vizemeister allerdings tatsächlich die Puste auszugehen. Das dritte Viertel verlor er mit 21:28, lag kurz vor dem Ende dieses Spielabschnitts mit sieben Punkten hinten (52:29) und vor dem Schlussviertel immer noch mit 57:61. Aber aus irgendwelchen Muskelfasern kratzten die Ulmer noch die Restenergie, die nötig war, um diese Partie doch noch zu gewinnen. Es war (natürlich) Jensen, der mit einem Dreier zum 66:64 für den erneuten Führungswechsel sorgte und als Chris Ledlum zwei Minuten vor dem Ende mit zwei Freiwürfen auf 83:75 gestellt hatte, da war der vierte Ulmer Saisonsieg im vierten Spiel innerhalb von sieben Tagen unter Dach und Fach.

Weiter geht es für die Ulmer am Dienstag um 19 Uhr mit einem Heimspiel im Eurocup gegen Panionios Athen. Das bedeutet zwei volle Tage ohne Spiel und keine Reise - das ist derzeit fast schon Luxus aus Ulmer Perspektive.

Beste Ulmer Werfer waren Christian Sengfelder mit 22 und Tobias Jensen mit 19 Punkten.