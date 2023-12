Basketball

vor 50 Min.

Eine Frage der Kraft: Ratiopharm Ulm geht in München die Puste aus

Plus Die Ulmer Basketballer halten beim FC Bayern München lange mit, in den letzten zehn Minuten wirken sie müde. Mit 80:95 verliert der Meister beim Pokalsieger.

Von Stephan Schöttl

Der FC Bayern München hatte sich im Sommer auf die Fahnen geschrieben, in dieser Saison national die Machtverhältnisse wieder zurechtzurücken. Zu sehr schmerzte das klare Play-off-Aus in der Vorsaison gegen die Basketballer von Ratiopharm Ulm. Mit entsprechender Wut im Bauch gingen die Gastgeber die Partie am Sonntagnachmittag an. Auch wenn auf beiden Seiten freilich nicht mehr viele Akteure von damals dabei waren. Das prestigeträchtige Duell war lange offen, am Ende war es eben doch eine Frage der unterschiedlichen Möglichkeit. Die Bayern gewannen gegen den amtierenden Meister mit 95:80. Gerade in der Schlussphase hatte sich bemerkbar gemacht, dass der Kader der Münchner stark und tief besetzt ist. Diesen Qualitätsunterschied musste auch Ulms Kapitän Thomas Klepeisz eingestehen, er meinte: „ München war dieses Mal bissiger und aggressiver und hat daher verdient gewonnen.“

Während bei den Ulmern mit Dakota Mathias weiterhin ein Leistungsträger mit Fußproblemen passen musste, kehrten beim FC Bayern gleich zwei Führungsfiguren nach jeweils langen Verletzungspausen zurück: Vladimir Lucic macht sein erstes Spiel seit April, Andreas Obst gab ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub sein Comeback. „Wir haben damit gerechnet, dass es irgendwann passieren wird“, meinte Ulms Trainer Anton Gavel. Aber an diesen beiden Akteuren allein lag es freilich nicht.

