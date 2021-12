Es wird erneut leer und leise

Wettbewerbsübergreifend will Ulm trotzdem den vierten Sieg in Serie.

Die etwas triste Atmosphäre so ganz ohne Fans konnten die Spieler von Ratiopharm Ulm schon am Sonntag schnuppern. In der leeren und leisen Arena reichte es trotzdem in der Basketball-Bundesliga zu einem 78:74-Sieg gegen Hamburg. Im Eurocup dürfte die fehlende Unterstützung nicht so sehr ins Gewicht fallen, zu den internationalen Spielen waren die Besucher auch vor Corona nur selten in Scharen gekommen. Gegen den französischen Vertreter Bourg en Bresse ist am Dienstag (19.30 Uhr) nicht nur deswegen der wettbewerbsübergreifend vierte Ulmer Sieg in Serie möglich.

Ein Drittel der zähen Vorrunde ist im Eurocup gespielt, die Ulmer haben sich mit drei Siegen in den ersten sechs Spielen bisher ordentlich geschlagen, für richtig Aufsehen haben sie vor einer Woche mit dem Auswärtserfolg gegen die spanische Spitzenmannschaft Gran Canaria gesorgt. Der nächste Gegner aus der 40.000-Einwohner-Gemeinde im Osten Frankreichs ist nun ein etwas kleineres Kaliber, aber auch die Mannschaft von Bourg en Bresse verkauft sich bei ihrer internationalen Premiere teuer. Immerhin zwei Siege gegen Patras und Bursa gab es bisher, mit 92:62 und 95:65 fielen sie beide sehr deutlich aus. Verlassen konnte sich Bourg en Bresse vor allem auf die Dreierschützen. Pierre Pelos trifft von draußen sogar satte 60 Prozent und damit so gut wie kein anderer Spieler in diesem Wettbewerb. Trotzdem kann es eigentlich keinen Zweifel geben: Wer im Eurocup die Vorrunde überstehen will, der sollte daheim gegen die Franzosen gewinnen.

Die Zeit zur Vorbereitung war nach dem Spiel am Sonntag gegen Hamburg natürlich ein bisschen knapp. Trotzdem fordert Trainer Jaka Lakovic: „Wir müssen einen Weg finden, die Energie auf das Feld zu bekommen.“ (pim/AZ)