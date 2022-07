Eurocup: Gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Jaka Lakovic?

Am Freitag werden die zwei Vorrunden-Gruppen für den Eurocup ausgelost. Das sind die möglichen Gegner für die Ulmer Basketballer.

Bis zu den ersten Pflichtspielen in den nationalen und internationalen Basketball-Wettbewerben ist es zwar noch ein paar Wochen hin, aber der erste Pflichttermin ist bereits fix: Am kommenden Freitag werden in Barcelona die zwei Vorrunden-Gruppen im Eurocup ausgelost, mit in der Auslosung ist dann natürlich auch Ratiopharm Ulm. Wie in der vergangenen Saison sind 20 Mannschaften dabei, jeweils zwei von ihnen sind in einem Topf. Topgesetzt sind Hapoel Tel Aviv und Joventut Badalona, die Ulmer finden sich gemeinsam mit Paris erst in Topf sieben wieder, obwohl sie in der vergangenen Spielzeit im Achtelfinale Badalona ausgeschaltet haben und anschließend nur knapp am späteren Sieger Bologna gescheitert sind. Maßgeblich für die Setzliste ist aber eine Dreijahreswertung.

Der zweite Bundesliga-Vertreter Hamburg ist übrigens sogar nur in Topf acht, in der Vorrunde können die beiden deutschen Mannschaften gemäß den Bestimmungen nicht aufeinandertreffen. Dafür haben die Ulmer eine Fifty-fifty-Chance auf ein Duell mit Gran Canaria unter ihrem Ex-Trainer Jaka Lakovic.