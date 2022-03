Basketball-Eurocup

09.03.2022

Gruselige Vorstellung von Ratiopharm Ulm in Griechenland

Plus Wenn Ulm so weiter spielt, dann droht das Aus

Von Pit Meier

Dass Ratiopharm Ulm im Basketball-Eurocup die Vorrunde übersteht, das schien so gut wie ausgemacht. Alles andere wäre auch schwierig zu bewerkstelligen angesichts eines Modus, nachdem in jeder Gruppe acht von zehn Mannschaften weiterkommen. Aber wenn die Ulmer so weiterspielen wie beim Tabellenletzten Patras, dann kriegen sie das irgendwie noch hin. Der Bundesligist lieferte in Griechenland eine über weite Strecken gruselige Vorstellung ab und verlor mit 68:79.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

