Ratiopharm Ulm erreicht Viertelfinale im Basketball-Eurocup

Nach dem Ulmer Sensationssieg in Badalona hat sogar Semaj Christon gute Laune. Der Stress macht ihm und seinen Kollegen offensichtlich nichts aus.

So kennt der Fan von Ratiopharm Ulm Semaj Christon: Ein grantiger Gesichtsausdruck, heftig gestikulierend und erklärend, irgend etwas hat der Spielmacher an seinen Mannschaftskollegen so gut wie immer auszusetzen. Kann dieser Mann eigentlich auch lächeln? Christon kann, auch wenn er das nur in absoluten Ausnahmefällen tut. Nach dem Spiel des Basketball-Eurocups in Badalona erlebten die Zuschauer einen dieser seltenen Momente. Entspannt und bester Laune kommentierte Christon im Interview den 79:73-Sensationssieg seiner Mannschaft. Der Grund für die Zufriedenheit des ansonsten meist miesepetriger Amerikaners: Der Tabellenachte der Vorrundengruppe B hatte den Tabellenersten der Gruppe A im Achtelfinale aus dem Wettbewerb gekegelt. Die Ulmer tanzen damit weiter auf zwei Hochzeiten, die Spanier dagegen sind raus aus dem internationalen Geschäft und das, obwohl sie als Kandidat auf den Gesamtsieg in diesem Wettbewerb galten und bis zum späten Dienstagabend im Eurocup noch kein Heimspiel verloren hatten.

Über lange Zeit schien die Mannschaft aus der Industriestadt vor den Toren von Barcelona vor mehr als 6600 Zuschauern ihrer Favoritenrolle zwar eher glanzlos, aber eben doch gerecht zu werden. Der vierfache spanische Meister legte immer wieder ein paar Pünktchen vor und die Ulmer robbten sich regelmäßig ran. So ging das bis in die Schlussphase, in der eigentlich alles gegen den Bundesligisten zu sprechen schien. Für den war es schließlich das bereits dritte Auswärtsspiel innerhalb von sechs Tagen, nur etwas mehr als 48 Stunden zuvor mussten die Ulmer zudem in Bamberg über zwei Verlängerungen gehen. Aber die Hauptdarsteller in dieser Mannschaft verfügen offensichtlich über ein unerschöpfliches Kraftreservoir und über beliebig viel Energie. Bestes Beispiel ist Jaron Blossomgame: Der stand in Bamberg mehr als 46 Minuten auf dem Feld, in Badalona waren es erneut beinahe 34.

In den letzten Minuten konnten deswegen erstaunlicherweise die Ulmer noch etwas drauf packen. Knapp vier Minuten vor dem Ende lagen sie noch mit einem Punkt hinten (62:63), dann zauberten Blossomgame, Christon und der starke Philipp Herkenhoff einen 10:0-Lauf auf das Parkett der Olympia-Halle von 1992 und beim Stand von 72:63 und noch einer Minute auf der Uhr war die fette Überraschung greifbar. Bis auf drei Punkte kam Badalona noch einmal heran, aber Thornwell machte an der Freiwurflinie für seine Mannschaft den Sack zu.

Für Ratiopharm Ulm geht es jetzt schon in der kommenden Woche im Viertelfinale des Eurocups mit einem weiteren Auswärtsspiel im italienischen Bologna oder im litauischen Paneveys weiter. Das bedeutet natürlich eine zusätzliche Belastung gerade im Endspurt der Hauptrunde der Bundesliga, in dem es um eine gute Ausgangsposition in den Play-offs geht. Aber den Hauptdarstellern in dieser Mannschaft macht so etwas ja nichts aus.

Ratiopharm Ulm: Christon (21 Punkte), Blossomgame (21), Thornwell (12), Herkenhoff (12), Günther (4), Bretzel (4), Jallow (3), Klepeisz (2), Zugic, Philipps, Krimmer.

Beste Ulmer Dreierschütze: Blossomgame (3/5).

Beste Ulmer Rebounder: Herkenhoff (7), Christon (5).

Ulmer Trefferquote: 45 Prozent (25/55).

Ulmer Dreierquote: 30 Prozent (6/20).

Ulmer Freiwurfquote: 79 Prozent (23/29).

Beste Werfer bei Badalona: Willis (17 Punkte), Parra (13), Ribas (11), Birgander (8).